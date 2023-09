Görlitzer Park: Unbekannter sticht mit Messer auf Mann ein

Im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist am Dienstagmorgen ein Mann durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 37-Jährige offenbar gegen 4.15 Uhr von einer bislang unbekannten Person angesprochen. Der Unbekannte forderte den Mann auf, ihm sein Basecap zu geben. Als der 37-Jährige dies verweigerte, soll der Tatverdächtige mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Laut der Polizei entkam der Unbekannte dann.

Ein Fußgänger, der dem Verletzten in der Wiener Straße begegnete, alarmierte sofort die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, übernahmen sie die Erstversorgung des Verletzten. Durch den Angriff erlitt der 37-Jährige zwei Stichverletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Verletzte nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr.