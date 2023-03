„Goethe“ mit Knopfaugen: Süße Verstärkung für die Polizei Noch hat er einen leicht tapsigen Gang - doch der künftige Polizeihund „Goethe“ ist jetzt schon kräftig. In ein bis zwei Jahren soll er Verbrecher stellen. dpa

PRODUKTION - Mini-Schnüffelnase in Ausbildung: Welpe «Goethe» drückt die Schulbank, um später Verbrecher schnappen zu können. Christoph Reichwein/dpa

Duisburg -Er heißt „Goethe“, ist gerade vier Monate alt, hat braue Knopfaugen, große Ohren, ist noch ziemlich verspielt - und er ist der jüngste Polizei-Anwärter in Duisburg. Hundeführerin Silke Lichtner bei der Polizeihundestaffel in der Stadt in Nordrhein-Westfalen bildet den schwarzen Schäferhund-Welpen seit einigen Wochen aus, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte.