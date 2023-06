Die Haare der Goldafterraupe können schmerzhafte Hautirritationen auslösen. Vor allem an Deutschlands Küsten macht sie sich derzeit breit.

In mehreren Regionen Deutschlands breitet sich derzeit die giftige Goldafterraupe aus. Neben den Ostfriesischen Inseln sind auch Fälle auf Helgoland, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Oberbayern bekannt.

Bekannter als der Goldafter ist der Eichenprozessionsspinner. Beide gehören zur Familie der Falter und ihre Raupen sind hochgiftig. Anders als die Gespinstnester des Eichenprozessionsspinner sind die Nester des Goldafters eher klein und kompakt und befinden sich meist an den Zweigenden der Eiche und nicht am Stamm des Baumes. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising hervor.

Giftige Härchen: Das macht den Goldafter so gefährlich

Der ausgewachsene Falter des Goldafters ist ungefährlich. Gesundheitsgefährdend hingegen sind die feinen Raupenhaare. Die sogenannten Brennhaare enthalten ein Nesselgift, das bei Berührung mit der Haut Juckreiz, Bläschen und Ausschläge auslösen kann. Die Hautirritationen können tagelang anhalten und nicht immer helfe eine Kortisonbehandlung, heißt es in dem Bericht.

Warnung vor giftigen Raupen an Nordsee-Stränden

Die ostfriesische Insel Langeoog warnt aktuell vor einem vermehrten Aufkommen der Raupen und erinnert auf ihrer Webseite daran, dass Dünen „ohnehin aus Gründen des Küstenschutzes und des Schutzes der darin lebenden Vögel“ nicht betreten werden dürften.

Vermehrt sammeln sich die Raupen in Dünen und an Stränden und sollten auf keinen Fall berührt werden. Auch an den niederländischen Küsten wird vor der Goldafterraupe gewarnt.