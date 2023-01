Golden Globes 2023: Das sind die Gewinner

In Beverly Hills wurden in der Nacht die besten Filme ausgezeichnet. Spielberg gewinnt mit „Die Fabelmans“ Golden Globe für bestes Drama. Die Gewinner im Überblick.

Der US-Regisseur Steven Spielberg ist für seinen autobiografisch geprägten Film „Die Fabelmans“ mit dem Golden Globe für das beste Drama ausgezeichnet worden. Die 76-jährige Hollywoodlegende wurde am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Gala in Los Angeles mit diesem Preis geehrt. Zuvor am Abend hatte Spielberg für „Die Fabelmans“ bereits den Golden Globe für die beste Regieleistung erhalten.

Der Golden Globe für die beste Komödie ging an „The Banshees of Inisherin“, einen Film über zwei Freunde auf einer abgelegenen irischen Insel. Für seinen Auftritt in diesem Film wurde der Ire Colin Farrell als bester männlicher Darsteller in einer Komödie geehrt.

Den Golden Globe für den besten männlichen Darsteller in einem Drama ging an den US-Schauspieler Austin Butler für „Elvis“. Er verkörpert darin die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley.

Den Preis für die beste Darstellerin in einem Drama gewann die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett für „Tár“. Sie spielt darin eine fiktive Dirigentin der Berliner Philharmoniker. Der Golden Globe für die beste weibliche Darstellerin in einer Komödie ging an die Malaysierin Michelle Yeoh für ihre Rolle in „Everything Everyone All at Once“, einem Science-Fiction-Film über parallele Universen.

Keinen Golden Globe für deutschen Film „Im Westen nichts Neues“

Den Golden Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film erhielt „Argentinien, 1985“. Der Politthriller aus Argentinien dreht sich um einen historischen Prozess gegen Führungsfiguren der Militärdiktatur in dem südamerikanischen Land.

Leer aus ging damit der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Die Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque war ebenfalls in der Kategorie des besten nicht-englischsprachigen Films nominiert.

Die Verleihung der Golden Globes bildet alljährlich den Auftakt der Preisverleihungen im internationalen Filmgeschäft. Vergeben werden die Preise vom Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA).

Im vergangenen Jahr war die Zeremonie angesichts von Vorwürfen der mangelnden Diversität und Korruption nicht im Fernsehen übertragen worden. Nachdem die HFPA in der Folge mehr als hundert nicht-weiße Mitglieder aufnahm, strahlte dieses Jahr der Sender NBC die Verleihung der Golden Globes wieder aus.