Der Fahrer soll angegeben haben, er sei kurz am Steuer ohnmächtig geworden. Er hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Golf-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld in Berlin-Kreuzberg

Einsatzkräfte am Unfallort. Morris Pudwell

Der Fahrer eines VW-Golf-GTI hat in der Nacht auf Freitag in Berlin-Kreuzberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Bei dem Unfall gegen 3 Uhr morgens hinterließ der Fahrer eine Spur der Verwüstung in der Alte-Jakobstraße. Es entstand offenbar hoher Sachschaden, wie es ersten Informationen zufolge hieß.

Demnach sei der Fahrer kurz ohnmächtig hinter dem Steuer geworden. Der Mann sei nach dem Unfall von Notfallsanitätern vor Ort versorgt worden. Die Feuerwehr habe die zerstörten Fahrzeuge geborgen, darunter auch ein Imbissanhänger, der durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Berliner Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.