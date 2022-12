Google-Charts 2022: „WM“ in Brandenburg und Berlin Platz 1 Die Menschen in Berlin und Brandenburg haben über die Suchmaschine Google in diesem Jahr besonders häufig nach der Fußball-Weltmeisterschaft gesucht. Auf Pla... dpa

ARCHIV - Google veröffentlicht am 7.12. die Suchbegriffe, nach denen im Jahr 2022 vergleichsweise häufig gegoogelt wurde. Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg haben über die Suchmaschine Google in diesem Jahr besonders häufig nach der Fußball-Weltmeisterschaft gesucht. Auf Platz 1 der Google-Charts für 2022 landete trotz des schwachen Abschneidens des deutschen Teams der Begriff „WM“, wie der Internet-Konzern am Freitag mitteilte. In beiden Ländern suchten die Menschen laut der Top-10-Liste zudem besonders häufig nach dem Krieg in der Ukraine (Platz 2) und dem Tod der Queen (Platz 3 in Brandenburg, Platz 4 in Berlin).