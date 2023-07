VirusTotal: Datenleck offenbart Kunden von Google-Sicherheitsplattform

Bei der Google-Sicherheitsplattform VirusTotal hat es ein großes Datenleck gegeben. Wie der Spiegel berichtete, gehören zu den Kunden der Plattform auch deutsche Nachrichtendienste. Das Programm gilt unter Experten als einer der wichtigsten Dienste im Kampf gegen Cyberattacken.

VirusTotal ist eine Art Datenbank von Schadsoftware. Nutzer können dort Dateien oder Links hochladen, die sie für verdächtig halten. Rund 70 Hersteller von Antiviren-Software gleichen mithilfe von VirusTotal ab, ob die Einsendungen verdächtige Programmzeilen enthalten, ob auf einem Rechner also ein Trojaner oder eine andere Malware entdeckt wurde.

Sicherheitsbedenken: VirusTotal stand in der Kritik

Auf der geleakten Liste der Kunden von VirusTotal, die dem Spiegel vorliegt, stehen jeweils Name der Organisation und die E-Mail-Adresse der Mitarbeiter, die den Account angemeldet haben. Dazu gehören Teile des US-amerikanischen Militärs, des FBI und der NSA. In Deutschland sind die Bundespolizei, Bundeskriminalamt, der Militärische Abschirmdienst (MAD) und eine „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“ von dem Leak betroffen. So wurden zur Tarnung bis 2014 Außenstellen des Bundesnachrichtendienstes bezeichnet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch drei Mitarbeiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stehen auf der geleakten Liste. Außer Namen und Mail-Adressen sind offenbar keine weiteren Daten wie etwa Passwörter betroffen.

VirusTotal stand in der Vergangenheit jedoch auch in der Kritik. Im März vergangenen Jahres warnte das BSI davor, Dateien oder Links automatisiert hochzuladen. Teils würden so vertrauliche interne Daten unabsichtlich „de facto öffentlich verfügbar“ gemacht.