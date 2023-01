Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Stellen weltweit Microsoft hat es schon getan, Meta und Amazon ebenfalls. Nun will auch der Google-Konzern Alphabet laut Berichten viele Jobs streichen. dpa

Die Seite der Suchmaschine von Google: Der Google-Konzern Alphabet will Stellen streichen. dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mountain View -Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche will der Google-Mutterkonzern Alphabet nach Medienberichten tausende Arbeitsplätze streichen. Weltweit sollen rund 12.000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Pichai deutete an, dass Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts sollen demnach stärker betroffen sein werden: Man wolle die Belegschaft an die zentralen Prioritäten des Konzern anpassen.