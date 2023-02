Google weitet Kampagne gegen Fake News aus Fake-News verbreiten sich im Netz in Windeseile. Google will nun nicht abwarten, bis solche Themen im Netz viral kursieren, sondern will vorbeugend aktiv wer... dpa

ARCHIV - Beim sogenannten «Prebunking» geht es darum, Menschen für Fehlinformationen zu sensibilisieren - zum Beispiel über Flüchtlinge aus der Ukraine. Soeren Stache/dpa

New York/Berlin -Der Internetriese Google will künftig auch in Deutschland Fehlinformationen im Netz vorbeugend bekämpfen. Dazu weitet das Google-Tochterunternehmen Jigsaw eine entsprechende Video-Aufklärungskampagne auf das deutschsprachige Internet aus. Das kündigte das Unternehmen in Berlin an. Bislang hatten sich die vorbeugenden Aktivitäten auf Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei konzentriert.