Die Rentnerin war beim Schwimmen wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme in Not geraten. Andere Badegäste wurden auf sie aufmerksam.

Eine Frau ist bei Graal-Müritz beinahe in der Ostsee ertrunken. Andere Badegäste retteten die Rentnerin aus Sachsen-Anhalt, wie ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch sagte. Die Frau wurde am Ufer von DLRG-Mitarbeitern stabilisiert und dann in eine Klinik nach Rostock gebracht. Sie war gerade als Patientin einer Kurklinik an der Ostsee.

Die Rentnerin aus dem Saalekreis war bei Temperaturen um die 30 Grad in der Ostsee baden gegangen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme sei sie unter Wasser geraten. Das bemerkten andere Badegäste und holten sie in bewusstlosem Zustand an Land. Ein Rettungsboot der DLRG war zu der Zeit auf Streifenfahrt an diesem Strandabschnitt und konnte umgehend helfen. Die Betroffene hatte viel Wasser geschluckt, wie es hieß.