Gräberfund untersucht: Experten vermuten junge Person Nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie untersuchen Experten zurzeit einen Fund von 2019 aus dem Gräberfeld auf dem Weinberg in Groß Fredenwalde in der ... dpa

Berlin -Nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie untersuchen Experten zurzeit einen Fund von 2019 aus dem Gräberfeld auf dem Weinberg in Groß Fredenwalde in der Uckermark. „Der nun vollständig freigelegte Block zeigt eine sehr gut erhaltene Bestattung mit stark angewinkelten Beinen“, teilte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum am Freitag in Berlin mit. Dort wird die Blockbergung zurzeit in der Hochschule für Technik und Wirtschaft untersucht.