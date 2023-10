Die Tochter des früheren Berliner Boxweltmeisters Graciano Rocchigiani ist nach eigener Aussage von einem Unbekannten in der Berliner S-Bahn mit dem Messer attackiert worden. Der Vorfall habe sich am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, in der S1 Richtung Potsdam ereignet, wie sie der Berliner Zeitung sagte.

Der Mann habe sie angeschrien, sie mit dem Taschenmesser bedroht und von ihr Geld gefordert. Rocchigianis Tochter, Janina Michalke, habe die Flucht ergriffen. Der Mann sei ihr ins nächste Abteil gefolgt und sei danach selbst geflüchtet. Der Sicherheitsdienst und der S-Bahnfahrer haben dann die S-Bahn-Wagons abgesucht, den Angreifer aber nicht finden können, so die Tochter.

Attacke in Berliner S-Bahn: So schätzt Rockys Tochter den Angreifer ein

Sie schätzt den Angreifer auf Mitte 40. Er habe einen Vollbart getragen und sei mit einer Jacke, schwarzen Kapuze sowie einer Mütze bekleidet gewesen. Der Mann habe eine Plastiktüte bei sich geführt. Michalke vermutet, dass der Angreifer einen Migrationshintergrund haben könnte.



Janina Michalke wurde bei der Attacke nicht verletzt. Anzeige habe bei der Polizei sie nicht erstattet. Rocchigiani verstarb 2018 bei einem Unfall.