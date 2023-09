Die spanische Polizei hat drei Tonnen Kokain auf einer Segeljacht nahe der Kanarischen Inseln entdeckt und beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler wurden festgenommen, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Freitag mitteilte. Demnach hatten schwer bewaffnete Polizisten das Boot bereits vor acht Tagen westlich von Gran Canaria gestürmt. 2,7 Tonnen Kokain seien in Sporttaschen versteckt gewesen. Die Ermittler nahmen zwei Besatzungsmitglieder fest, einen Ukrainer und einen Tschechen.

In Serbien nahm die Polizei vier weitere Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Anführer der auf dem Balkan ansässigen Schmugglerbande. Die Polizei in Belgrad ermittelt nach Angaben von Europol bereits seit Januar 2022 gegen die Bande. Sie wird demnach verdächtigt, „mehrere tonnenschwere Kokaintransporte von Brasilien in die EU organisiert zu haben“. Die Ermittler identifizierten einen Serben „als einen der Hauptorganisatoren des kriminellen Netzwerks“.

Kokain auf Jacht: Polizei findet 550.000 Euro und teure Luxusgüter

Neben den Drogen wurden den Angaben zufolge auch zwei teure Fahrzeuge, Luxusuhren und mehr als 550.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Neben Belgien und den Niederlanden gehört Spanien zu den größten Umschlagplätzen für den Kokain-Schmuggel aus Südamerika. In der vergangenen Woche hatten die spanischen Behörden im Hafen der südspanischen Stadt Algeciras in einem Kühlcontainer mit Bananenkisten aus Ecuador eine Rekordmenge von fast 9,5 Tonnen Kokain entdeckt.