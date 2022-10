In Berlin-Neukölln ist am Donnerstag bei Arbeiten auf einem Dachboden eines Wohnhauses eine alte Wurfgranate gefunden worden. Die Polizei wurde sofort zum dem Haus in der Donaustraße alarmiert, wie sie auf Twitter mitteilte. Die Beamten mussten das Gebäude vorsichtshalber räumen.

Einsatzkräfte des LKA rückten an, um die Granate zu entschärfen. Wie das Geschoss auf den Dachboden in der Donaustraße kam und aus welcher Zeit es stammt, teilte die Polizei nicht mit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Kurzer Schreck an der Donaustr. in #Neukölln: Diese Wurfgranate wurde bei Arbeiten auf einem Dachboden gefunden. Das Haus wurde kurz geräumt, damit unsere Spezialisten vom #LKA das Relikt fix entfernen konnten.#SafetyFirst

