Gratis-Bahnticket nach Frankreich: So bekommen Sie den „Freundschaftspass“

Der Hauptbahnhof in Nizza. Junge Erwachsene können mit dem Zug gratis nach Frankreich reisen – wenn sie den „Freundschaftspass“ haben. F. Anthea Schaap/Imago

Einen Monat lang kostenlos mit der Bahn von Deutschland nach Frankreich und umgekehrt: Das geht für junge Menschen ab dem 1. Juli mit dem „Freundschaftspass“. Ab Montag, 12. Juni um 10 Uhr können sich 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich für das Gratis-Ticket registrieren lassen. Anlass ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten.

Der Haken an der Sache: Es werden nur jeweils 30.000 Fahrkarten auf deutscher und französischer Seite vergeben. Wer zuerst kommt, bekommt also den Zuschlag. Um das Ticket zu bekommen, müssen sich junge Erwachsene unter https://www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de/ registrieren. Wichtig ist, dass sie zum Stichtag 1. Juli volljährig sind und ihr der Wohnsitz nachweislich in Deutschland oder Frankreich liegt. Mit dem Ticket kann man dann zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen.

Wissing: 49-Euro-Ticket soll auch in Frankreich gelten

Unterdessen soll nach den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing das neue 49-Euro-Ticket auch in Frankreich anerkannt werden. Frankreich plane ein nationales Ticket, das dem Deutschlandticket ähnele, sagte der FDP-Politiker der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France.

„Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen“, so Wissing. Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing sollte man auch in Frankreich mit dem Deutschlandticket fahren dürfen. Hendrik Schmidt/dpa

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat gilt seit dem 1. Mai. Es berechtigt bisher bundesweit zur Fahrt in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Auf mehreren Strecken gilt die Fahrkarte bereits bei Fahrten ins Ausland, etwa nach Salzburg, ins schweizerische Schaffhausen oder zwischen Emmerich und Arnheim am Niederrhein. Nach Frankreich gilt dies für die elsässischen Orte Weißenburg und Lauterburg nahe der deutschen Grenze.