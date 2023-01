Gravis: Apple-Partner nimmt ab sofort kein Bargeld mehr an

Menschen stehen Schlange vor einer Filiale des Apple-Händlers Gravis in Berlin. Sabine Gudath

Die deutsche Elektronikhandelskette Gravis, Deutschlands größter zertifizierter Apple-Händler, verzichtet künftig in ihren 40 Filialen in Deutschland auf Bargeldzahlungen. Das meldet Spiegel Online am Montag unter Berufung auf das Unternehmen. Betroffen sind auch Berlin, Hamburg und Köln.

Auch Apple-Zubehör für wenige Euros wird man bei Gravis künftig nicht mehr mit Bargeld bezahlen können.

Die Entscheidung sei nach erfolgreicher Testphase in ausgewählten Stores getroffen worden „auf Basis der überdurchschnittlich großen Akzeptanz von bargeldlosem Zahlen“, wie das Unternehmen meldet. Nur ein kleiner einstelliger Prozentanteil der Kunden zahle bei Gravis heute noch bar.

Es geht nicht nur um Kundenverhalten, sondern auch um Kosten. Für Gravis sei bargeldloses Zahlen „kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse“, dadurch könne das Unternehmen laut eigenen Angaben die Preise länger stabil halten.