„Green Hushing“: Darum verstecken immer mehr Unternehmen ihre Klimabemühungen

Unrühmlich, aber oft effektiv: Wenn Unternehmen ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit übertreiben und klimaschädliches Verhalten verstecken, nennt man das Greenwashing. Nun zeichnet sich immer mehr ein gegenläufiger Trend ab. Dabei verheimlichen Firmen ihre Maßnahmen und Erfolge in Sachen Klimaschutz. Wie kommt es zu diesem kuriosen Phänomen und wie verbreitet ist es?

Wie aus einem Bericht von Utopia hervorgeht, ist der Hauptgrund für Unternehmen „Green Hushing“ zu betreiben, dem Vorwurf des Greenwashings zu entgehen. Angesichts des drohenden Imageschadens und rechtlicher Probleme entscheiden sich daher einige Unternehmen dafür, ihre Klimaziele überhaupt nicht zu kommunizieren. Sie veröffentlichen sie also nicht, um nicht als Greenwasher gebrandmarkt zu werden. Ein anderer Grund ist laut dem Wirtschaftsnachrichtenportal Fast Company, dass die Firmen andere Unternehmen davon abhalten wollen, ihren Erfolg nicht nachzuahmen.

Wie Utopia kritisiert, kann die Praxis des „Green Hushings“ dazu führen, dass sich Nachhaltigkeitsnormen langsamer verbreiten. Auch hält es Unternehmen eben davon ab, voneinander in Sachen Klima- und Umweltschutz zu lernen.

Wie weit verbreitet ist „Green Hushing“?

Einem Bericht der Schweizer Beratungsfirma South Pole zufolge betreiben 25 Prozent der weltweit über 1200 befragten Unternehmen „Green Hushing“. Darin heißt es, die Firmen würden zwar fundierte Netto-null-Ziele bei Emissionen verfolgen, das aber bewusst nicht öffentlich kommunizieren. In Deutschland verheimlicht laut Utopia sogar ein Drittel der Unternehmen seine Klimaziele.

Ein neues Gesetz, das aktuell in Brüssel vorbereitet wird, könnte die Tendenz zum „Green Hushing“ noch verstärken. Die Europäische Union will mit der Green-Claims-Richtlinie härter gegen das Greenwashing vorgehen. Die neue Leitlinie soll Unternehmen dazu bringen, klare und stichhaltige Aussagen über die Umweltleistung ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu machen. Die Richtlinie enthält Regeln für die Verwendung von Begriffen wie „umweltfreundlich“, „klimaneutral“ oder „recycelbar“ und soll eine Dokumentation über derartige Aussagen verpflichtend machen. So soll die Täuschung von Verbraucherinnen und Verbrauchern verhindert werden. Aus Angst vor falschen Deklarierungen könnten daher Unternehmen künftig noch öfter gänzlich auf diese Begriffe verzichten, so die Befürchtung.

„Green Hushing“ zu erkennen, ist besonders schwierig. Ein Indiz kann das Fehlen von Informationen über Zulieferbetriebe sein und Angaben dazu, wo, woraus und von wem genau die angebotenen Produkte hergestellt werden. Mehr Transparenz – wie letztlich auch in dem EU-Gesetz intendiert – kann Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, „Green Hushing“ und Greenwashing zu erkennen. Welche Auswirkungen die Leitlinien in der Praxis haben werden, ist ungewiss.