In Yorkshire sind Greenpeace-Aktivisten am Donnerstagmorgen auf das Dach der Villa des britischen Ministerpräsidenten Rishi Sunak geklettert. Sie hüllten es in 200 Meter schwarzen Stoff, „um auf die gefährlichen Folgen einer neuen Bohrwut hinzuweisen“, wie sie in einem Twitter-Post erklärten.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023

Außerdem entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift: „Rishi Sunak – Ölprofite oder unsere Zukunft?“. Es bleibt unklar, wie es den Aktivisten gelang, das Grundstück zu betreten oder wie die Aktion endete.

Die britische Regierung hat mit der Ankündigung, hunderte neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen vor allem in der Nordsee zu vergeben, massive Kritik von Umwelt- und Klimaschützern auf sich gezogen. „Heute mehr als je zuvor ist es unerlässlich, dass wir unsere Energiesicherheit stärken“, erklärte Premierminister Rishi Sunak am Montag. Greenpeace und andere Organisationen warfen ihm hingegen ein politisches Manöver auf Kosten der Umwelt vor.

Greenpeace kritisiert Sunaks massive Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen

„Wir brauchen dringend einen Premierminister, der sich für das Klima einsetzt, nicht einen Brandstifter“, erklärte Greenpeace in einer Mitteilung. „Während Waldbrände und Überschwemmungen Häuser und Menschenleben auf der ganzen Welt zerstören, setzt sich Sunak für eine massive Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen ein. Er scheint ganz froh darüber zu sein, den Planeten in Brand zu setzen, wenn er damit ein paar politische Punkte sammeln kann, indem er eine Spaltung des Landes in Sachen Klima sät.“

Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf „günstigere und saubere Energie“ angewiesen, führte Sunak aus. Deshalb unternehme die Regierung Schritte, um den raschen Rückgang der heimischen Öl- und Gasproduktion zu verlangsamen. Er verwies auf den Krieg in der Ukraine: Russlands Präsident Wladimir Putin habe „Energie zur Waffe gemacht hat“ und so das Wachstum in vielen Ländern abgewürgt.

Großbritannien hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dieses Ziel sei durch die neuen Bohrlizenzen auch nicht gefährdet, versicherte Sunak. Voraussichtlich werde 2050 noch ein Viertel des Energiebedarfs des Landes durch Öl und Gas gedeckt - da sei es sogar klimafreundlicher, fossile Brennstoffe aus eigener Produktion zu verwenden als diese zu importieren.