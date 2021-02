Burford - Er ist Großbritanniens einsamster Degu: Greg, 3, sucht zum Valentinstag eine Partnerin. Das Nagetier habe vor kurzem seinen besten Freund verloren und sei von anderen Degus, mit denen es zusammen gehalten wurde, abgelehnt worden, teilte die Tierschutzorganisation Blue Cross in der Stadt Burford knapp 120 Kilometer nordwestlich von London mit. „Greg ist so einsam“, sagte die Leiterin des örtlichen Blue-Cross-Zentrums, Hannah Wiltshire, am Sonnabend der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Nagetiere gelten als sehr sozial.

„Wir haben versucht, ihn mit einigen jungen Männchen zusammenzubringen, er hat sie gemocht – aber sie mochten ihn nicht“, sagte Wiltshire. Nun suche die Organisation nach einer Freundin für Greg. „Aber er hat bisher kein Interesse gezeigt. Wir hoffen, dass er vor dem Valentinstag Liebe findet.“