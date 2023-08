Ein Video, das im Internet die Runde macht und in Griechenland für Empörung sorgt, zeigt einen Bürger, der Migranten „verhaftet“, während das Feuer in der Gegend brennt. Der Mann, der das Video gedreht hat, ist zu hören, wie er von „25 Stück“ spricht, während er die Tür des Anhängers öffnet und die Migranten zeigt. Er macht sie für die Brände verantwortlich, die in den letzten Tagen in Evros ausgebrochen sind. „Wir schlafen. Ich bin in Chili (Anm. d. Red.: Nea Chili, Küstengebiet in Evros) spazieren gegangen und habe 25 Stück geladen, die ich im Anhänger habe.“

Das Video wurde von dem Grünen-Mitglied des Europäischen Parlaments, Erik Marquardt, auf Twitter geteilt. „Die moralische Verwahrlosung gegen Geflüchtete in Europa nimmt immer widerlichere Ausmaße an“, schreibt Marquardt. „Menschen werden mit Stolz wie Tiere behandelt.“

In Griechenland haben Anwohner Geflüchtete in einen Kasten gesperrt und darüber im Internet geprahlt. Die moralische Verwahrlosung gegen Geflüchtete in Europa nimmt immer widerlichere Ausmaße an. Menschen werden mit Stolz wie Tiere behandelt.pic.twitter.com/MG3ryrutSk — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) August 22, 2023

Der Mann in dem Video geht so weit, dass er seine Mitbürger aufruft, sich gegen Migranten zu mobilisieren: „Sie haben geschworen, uns zu verbrennen. Das ist es, was ich euch sage, organisiert euch, schickt alle raus, um sie zusammenzutreiben, sie werden uns verbrennen“, ruft er auf.

Nach Angaben der griechischen Behörden wurde der Mann, der hinter dem Video steckt, von der Polizei in Alexandroupolis identifiziert, und wegen des Vorfalls, der sich angeblich am Dienstag ereignet hat, festgenommen. Wie die griechische Polizei weiter mitteilte, sei sie wachsam und arbeite mit den anderen staatlichen Behörden „intensiv und systematisch zusammen an der wirksamen Bewachung der Grenzen und der Zerschlagung der kriminellen Kreisläufe des illegalen Einwandererhandels, wobei sie die Einhaltung der Legalität gewährleistet“.

In Dadia, ebenfalls im Evros, nahe der Grenze zur Türkei, stieß die Polizei am Dienstag in einer Hütte auf 18 verbrannte Leichen, wahrscheinlich Migranten. Im Waldgebiet von Dadia verstecken sich immer wieder Migranten, die illegal aus der Türkei über den Grenzfluss Evros nach Griechenland eingereist sind. Von dort hoffen sie weiter nach Mitteleuropa zu gelangen. Wie viele Menschen sich dort noch aufhalten und gefährdet sein könnten, ist völlig unklar. (mit dpa)