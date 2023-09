Der Schifffahrtsminister Miltiadis Varvitsiotis ist nach dem tragischen Tod eines Mannes am Montag zurückgetreten. Vergangene Woche wurde der Mann im griechischen Hafen Piräus von Besatzungsmitgliedern einer Fähre ins Meer gestoßen und ist ertrunken. Varvitsiotis wolle im Rahmen seiner Verantwortung Gerechtigkeit walten lassen, teilte der Minister auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Der Vorfall hatte das ganze Land schockiert: Am vergangenen Mittwoch war ein Mann in letzter Sekunde auf die Laderampe einer Fähre im Hafen von Piräus gesprungen, die gerade im Begriff war, abzulegen. Der Passagier hatte sich verspätet, verfügte aber über ein Ticket. Überwachungskameras zeichneten auf, wie zwei Besatzungsmitglieder versuchten, den 36-Jährigen von der Rampe zurück auf den Kai zu drängen, weil die Fähre mit Ziel Kreta bereits die Leinen losgemacht hatte. In dem Gerangel stürzte der Mann schließlich zwischen dem Heck der Fähre und der Hafenmauer ins Meer und ertrank in den starken Strudeln des Schiffsmotors.

Η δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη από μέλη του πληρώματος στο Blue Horizon μας έχει συγκλονίσει όλους. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι Έλληνες ναυτικοί παραβιάζοντας τους πανάρχαιους κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα έσπρωξαν και εγκατέλειψαν έναν άτυχο… pic.twitter.com/Rq1b1H4h3n — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 11, 2023

Griechische Medien sprechen von „Schiff der Schande“

Für besondere Irritation sorgte, dass der Kapitän der Fähre dennoch ablegte und erst auf Veranlassung der Hafenpolizei hin in den Hafen zurückkehrte. „Schiff der Schande“ heißt die Fähre seither in griechischen Medien. Fachleute wiesen darauf hin, dass die Pflicht zur Rettung von Menschen über Bord gelte und die Fähre ohnehin gar nicht erst hätte ablegen dürfen, solange die Rampe nicht geschlossen gewesen sei.

Die Küstenwache nahm den Kapitän und drei Besatzungsmitglieder noch am Abend des Vorfalls fest. Zwei Besatzungsmitglieder wurden mittlerweile vorerst wieder freigelassen. Der Kapitän der Fähre „Blue Horizon“ der Reederei Attica Group und der Seemann, der den Passagier ins Wasser gestoßen haben soll, blieben jedoch in Haft. Sie müssen sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.