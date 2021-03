Larissa - Ein Erdbeben im Zentrum Griechenlands hat am Mittwoch mehrere Gebäude beschädigt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 6,3 und ereignete sich nahe der Stadt Larissa. Aus Angst vor Nachbeben rannten viele Menschen auf die Straße. Es sei aber offenbar niemand verletzt worden, teilte die Zivilschutzbehörde mit.

Nach Angaben der Behörde wurde ein behinderter Mann aus seinem Haus im Dorf Mesochori gerettet, nachdem eine Seite des Gebäudes komplett eingestürzt war. In Damasi stürzte der Glockenturm einer Kirche ein. Außerdem wurde eine Schule durch das Erdbeben beschädigt. „Zum Glück haben die Lehrer es geschafft, die Kinder sehr schnell hinauszubringen, und es gab keine Opfer“, sagte der Bürgermeister von Tyrnavos, Giannis Kokkouras, dem Fernsehsender Skai TV.

Erschütterungen bis in den Norden Griechenlands zu spüren

„Alles passierte sehr schnell, die Leute rannten aus den Gebäuden“, sagte Chrissoula Katsiouli aus der Ortschaft Elassona nahe Larissa der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe immer noch Nachbeben. Medienberichten zufolge waren die Erschütterungen des schweren Bebens auch im Zentrum und im Norden des Landes zu spüren.

Das Athener Observatorium für Geodynamik teilte mit, das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,0 habe 21 Kilometer südlich der Ortschaft Elassona nahe Larissa gelegen. Die Hauptstadt Athen ist rund 350 Kilometer entfernt. Von den Nachbeben erreichte eines die Stärke 5,7.

Nach Angaben der Zivilschutzbehörde ereigneten sich auch mehrere Erdrutsche. Ein Hubschrauber überfliege das Katastrophengebiet, um nach Menschen in Not Ausschau zu halten.

Hilfe seitens der Türkei

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu rief seinen griechischen Kollegen Nikos Dendias an, um ihm die Hilfe seines Landes anzubieten. Vergangenes Jahr im Oktober hatten die beiden Länder, deren Beziehungen seit langem angespannt sind, nach einem schweren Erdbeben in der Ägäis zusammengearbeitet. Dabei waren auf der griechischen Insel Samos zwei Jugendliche gestorben. In der Türkei gab es damals 114 Todesopfer und mehr als tausend Verletzte.

Griechenland liegt auf mehreren Verwerfungslinien, sodass Erdbeben in dem Mittelmeerland keine Seltenheit sind. Da sich die Beben aber häufig im Meer ereignen, gibt es nur selten Tote oder große Schäden.