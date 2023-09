Rund drei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen in Griechenland sind erneut mehrere Gegenden des Landes überflutet worden. Durch die Straßen der bereits Anfang September hart getroffenen zentralgriechischen Großstadt Volos flossen am Mittwoch nach Starkregen erneut Sturzbäche, eine Ausgangssperre wurde verhängt. Mehrere Dörfer im Umland wurden evakuiert. Auch die mittelgriechische Stadt Larisa und Teile der Ausläufer des Pilion-Gebirges waren betroffen. Das erneute Sturmtief namens „Elias“ hatte zuvor bereits auf der nahe Athen gelegenen Insel Euböa Überflutungen verursacht.

Auf Euböa schwemmte der Regen nahe der nordwestlich gelegenen Ortschaft Limni so viel roten Schlamm ins Meer, dass die Bucht rot leuchtete, wie Bilder in griechischen Medien zeigten. In der Ortschaft Mantoudi im Nordosten der Insel mussten sich die Menschen zwischenzeitlich in die oberen Stockwerke ihrer Häuser retten, weil die Wassermassen die Straßen hüfthoch überspülten.

Anfang September hatte bereits Starkregen infolge von Sturmtief „Daniel“ gewaltige Überschwemmungen in der Mitte Griechenlands ausgelöst. 17 Menschen kamen uns Leben, landwirtschaftliche Anbauflächen und Tierhaltebetriebe wurden unter Wasser gesetzt. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Athen haben die Behörden bisher mehr als 180.000 verendete Tiere entsorgt. Ernteerträge bei Baumwolle, Mais, Weizen, Äpfeln und Kiwis seien durch die Flut vernichtet worden.