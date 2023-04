Griechenland und Zypern: Verletzte nach Osterfeuerwerk Selbstgebastelte Dynamit-Bomben und ähnliche gefährliche Konstruktionen: Dass in den Ländern um die Osterzeit Menschen verletzt werden, ist nicht unüblich. D... dpa

Athen -Bei Osterfeuerwerken in Griechenland und auf Zypern sind in der Nacht zu heute mehrere Menschen verletzt worden. Beim schwersten Unfall erlitt ein siebenjähriges Mädchen auf der Touristeninsel Rhodos schwere Verbrennungen und musste ins Krankenhaus. Auf Zypern wurde ein neunjähriger Junge am Auge verletzt.