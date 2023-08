Griechenland: Wohl 18 Migranten bei Waldbränden getötet

Die Waldbrände in Griechenland forderten offenbar mehrere Todesopfer. Im Nationalpark Dadia in Nordosten des Landes sind am Dienstag laut Behördenangaben die verbrannten Leichen von 18 Menschen gefunden worden. „Da niemand vermisst wird, gehen wir davon aus, dass es sich um illegale Einwanderer handelt“, sagte Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem griechischen Staatssender ERT.

Die Leichen sind demnach nahe der Grenze zur Türkei entdeckt worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Region werde von Migranten häufig als Route für den Übertritt von der Türkei in die Europäische Union genutzt.

Griechenland: Feuerwehr kämpft gegen mehrere Brandherde

Am Wochenende waren in ganz Griechenland Feuerwehrleute an mehr als 50 Brandherden gegen die Flammen im Einsatz. Meteorologen sagten bis Freitag weiterhin heißes und trockenes Wetter voraus, sodass die Brandgefahr mindestens bis Ende der Woche anhalten werde. Bei teils stürmischen Winden haben sich derweil mindestens fünf große Waldbrände in Griechenland in der Nacht zu Dienstag unkontrolliert weiter ausgebreitet. Besonders stark betroffen war am Dienstagmorgen die nordostgriechische Hafenstadt Alexandroupolis.