Grippe in Brandenburg: Von 18 auf mehr als 11.000 Fälle Die Corona-Maßnahmen haben auch die Grippe in Schach gehalten. Nun steigt die Zahl der Erkrankungen wieder an. In Brandenburg sogar extrem. dpa

In Brandenburg gibt es eine sehr hohe Zahl an Grippe-Fällen. dpa/Maurizio Gambarini

Potsdam -Die Zahl der Grippe-Erkrankungen ist in dieser Saison in Brandenburg stark in die Höhe gegangen. Vom Start der Grippe-Saison am 3. Oktober bis Neujahr wurden 11.185 Influenza-Fälle registriert, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 18 Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Institus (RKI) mitteilte.