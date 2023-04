GroKo or no GroKo? Berliner SPD stimmt über Koalitionsvertrag ab

Die Berliner SPD startet am Dienstag ihr Mitgliedervotum über den geplanten und am Montag vorgelegten Koalitionsvertrag mit der CDU. Derzeit werden die Briefwahlunterlagen zusammengestellt und zum Versand vorbereitet, teilte ein Sprecher des Landesverbandes der Sozialdemokraten mit. Am Mittwoch beginne dann der Versand an die 18.566 Parteimitglieder per Post.

Bis zum 21. April um 23.59 Uhr müssen die ausgefüllten Stimmzettel bei der SPD eingetroffen sein. Die Auszählung ist am 23. April in der SPD-Landesgeschäftsstelle im Kurt-Schumacher-Haus geplant, anschließend wird das Ergebnis mitgeteilt.

Berlin: SPD gespalten über Koalitionsfrage

Abstimmungsberechtigt sind alle Berliner SPD-Mitglieder, die bis zum 24. Februar dieses Jahres in die SPD aufgenommen wurden. Der Koalitionsvertrag gilt als angenommen, wenn mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten (3714 Mitglieder) an der Abstimmung teilgenommen hat und die Mehrheit der Teilnehmer zustimmt. Zur Abstimmung steht die Frage „Soll die SPD Berlin den mit der CDU Berlin ausgehandelten Koalitionsvertrag vom April abschließen?“

Eine Koalition mit der CDU ist bei den Sozialdemokraten umstritten. Allerdings würde die Partei trotz Wahlniederlage in Berlin so ihren Regierungsauftrag behalten. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen sprachen sich unter anderem die Bezirksverbände in Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Neukölln-Kreuzberg gegen die geplante Regierungsbildung aus. Gegensätzliche Stimmen kamen etwa von der Initiative „BesserMitUns“, die am Montag eine Kampagne für eine Große Koalition in Berlin gestartet hat.

Die CDU will auf einem Parteitag am 24. April entscheiden, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmt.