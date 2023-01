Gropiusstadt: Unbekannter schießt auf fahrendes Auto

In Berlin-Gropiusstadt hat ein Unbekannter am Sonntagabend auf ein fahrendes Auto geschossen. Das teilt die Berliner Polizei am Montag mit. Nach Angaben des 33-jährigen Fahrers war er gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi Q8 in der Johannisthaler Chaussee in Richtung Rudower Straße unterwegs.

Kurz vor einer Baustelle soll ihn ein hinter ihm fahrender Smart, besetzt mit zwei Männern, bedrängt und immer wieder Lichtzeichen gegeben haben. Der 33-Jährige soll nach eigenen Angaben daraufhin kurz stark gebremst haben und dann weitergefahren sein. Der Smart soll nach der Baustelle auf die rechte Spur gewechselt sein, zum Audi aufgeschlossen haben und der Smart-Fahrer mit Handzeichen signalisiert haben, mit dem Audi-Fahrer sprechen zu wollen.

Vier Einschusslöcher im Audi gefunden

Als der Audi-Fahrer daraufhin das Fenster auf der Beifahrerseite öffnete, soll der Fahrer des Smart eine schwarze Pistole auf ihn gerichtet haben. Der 33-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin stark und hörte mehrere Knallgeräusche hinter sich. Der Smart entfernte sich in unbekannte Richtung. An dem Audi wurden nach Polizeiangaben vier Einschusslöcher festgestellt.

Der 33-Jährige blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.