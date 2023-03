„Großartige persönliche Geste“: König Charles III. in Berlin Noch vor seiner Krönung kommt der britische König Charles III. nach Deutschland - ein Zeichen besonderer Verbundenheit. Dutzende Male schon war er hier, und ... dpa

König Charles III. von Großbritannien von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Royaler Glanz in Berlin: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben ihren Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing das Königspaar am Mittwoch mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor und würdigte den Besuch als „großartige persönliche Geste“. Denn für Charles ist es die allererste Auslandsreise noch vor seiner Krönung Anfang Mai.