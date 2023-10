Aufgrund eines Großbrands in einem Parkhaus am Flughafen Luton in London sind sämtliche Flüge abgesagt worden. Das Feuer war am Dienstagabend im neuen Parkhaus des Terminals 2 ausgebrochen, das Gebäude stürzte nach Angaben der Feuerwehr teilweise ein, zahlreiche Autos brannten aus. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb bis 15 Uhr (Ortszeit, 16 Uhr MESZ) eingestellt. Fünf Menschen wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Auch mindestens zwei Flugverbindungen zwischen London und dem BER waren im Laufe des Mittwochs betroffen. Der Flug von London nach Berlin um 9.10 Uhr wurde gestrichen ebenso der Flug vom BER zum Flughafen Luton um 9.45 Uhr.

Brand am Londoner Flughafen Luton: Fünf Verletzte

Wenige Minuten nach Ausbruch des Feuers habe fast das ganze oberste Parkdeck gebrannt, sagte der Augenzeuge Russell Taylor der britischen Nachrichtenagentur PA. „Autoalarmanlagen gingen los und Autos gingen mit lauten Explosionen in Flammen auf“, berichtete der 41-jährige Schotte. „Die Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer ausbreitete, war unglaublich.“

Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen noch an, wie die Feuerwehr der Grafschaft Bedfordshire nördlich der britischen Hauptstadt mitteilte. Zwischenzeitlich waren demnach mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie versuchten, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Neben vier Feuerwehrleuten wurde nach Angaben des Rettungsdienstes auch ein Flughafenmitarbeiter ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Feuerwehr kündigte eine umfassende Untersuchung an. In dem Parkhaus sollen bis zu 1200 Autos abgestellt gewesen sein.