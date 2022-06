In der Liebermannstraße in Berlin-Weißensee ist ein großes Feuer ausgebrochen. Es gebe einen Vollbrand auf 400 Quadratmetern Fläche, teilt die Berliner Feuerwehr mit. Eine Werkstatt stehe in Flammen, heißt es in einem Tweet der Brandbekämpfer. 54 Einsatzkräfte seien unterwegs und teils schon am Brandort eingetroffen. Die Brandbekämpfung sei eingeleitet.

Auf einem privaten Twitter-Video ist eine große, schwarze Rauchsäule zu sehen, die über den Neubauten von Weißensee aufsteigt. Mehrere Nutzer schreiben, dass der dichte Qualm bis Ahrensfelde und Wartenberg im Himmel über Berlin zu sehen sei. Ob Menschen bei dem Großbrand zu Schaden gekommen oder in Gefahr sind, ist noch nicht bekannt.

