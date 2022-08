Das Wichtigste zum Großbrand in Nikolassee: Am Kronprinzessinnenweg in Nikolassee ist am Donnerstagmorgen ein großes Feuer auf dem dortigen Sprengplatz ausgebrochen.

Die Berliner Feuerwehr geht davon aus, dass sie der Brand im Grunewald noch den ganzen Tag über beschäftigen wird.

Der S-Bahn -Verkehr ist unterbrochen . Die DB leitet Regionalverkehrszüge RE1 und RE7 weiträumig um.

Franziska Giffey unterbricht ihren Urlaub.

Franziska Giffey unterbricht ihren Urlaub wegen Brand

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD)unterbricht nach Informationen der Berliner Zeitung ihren Urlaub. Der Brand im Berliner Grunewald ist nach wie vor ungelöscht. Die Vorsitzende der AfD-Hauptstadtfraktion, Dr. Kristin Brinker, sagt zu dem Feuer: „Die offenkundigen Sicherheitsmängel im Munitionslager im Grunewald sind ein weiterer Beweis für die gefährliche Unterfinanzierung der Berliner Polizei. Seit Jahren klagen Berliner Polizeibeamte über marode Dienststellen, fehlende Ausrüstung und asbestverseuchte Schießstände. Dieser Sparkurs fliegt uns jetzt um die Ohren.““

Weiter Knallgeräusche bei Brand im Grunewald zu hören

Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers im Grunewald waren am Donnerstagvormittag weiter Knallgeräusche aus Richtung des Sprengplatzes zu hören.

Die Explosion im #Grunewald um 5:42 Uhr: pic.twitter.com/A0n8jFObBi — Christian Mutter (@christianmutter) August 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Löschhubschrauber der Bundeswehr kommt nicht

Mit einem Löschhubschrauber der Bundeswehr können die Einsatzkräfte beim Feuer im Berliner Grunewald nicht rechnen. Ein solcher stehe aufgrund des Waldbrands in Sachsen derzeit nicht zur Verfügung, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Berlin. Ein Polizeihubschrauber hingegen war am Vormittag im Einsatz und zunächst damit befasst, den Kräften einen Überblick aus der Luft zu verschaffen.

Womöglich lebensgefährlicher Einsatz für die Feuerwehr

Der Einsatz könne lebensgefährlich sein, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei im beliebten Ausflugsgebiet Grunewald lagert Munition, die Experten dort normalerweise unschädlich machen.

dpa/Feuerwehr Berlin Feuer und Rauch sind am Sprengplatz im Berliner Grunewald zu sehen.

Das stellt die Feuerwehr vor große Probleme. Noch Stunden nach dem Ausbruch des Brandes kommen die Einsatzkräfte nicht an das Feuer heran. „Der Einsatz wird lange dauern“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.

Evakuierungsbus steht bereit

Wohnhäuser befinden sich nicht in der Sperrzone, weshalb es noch zu keinen Evakuierungen gekommen ist. Jedoch steht nach Informationen der Berliner Zeitung ein Evakuierungsbus bereit, um Menschen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Großbrand aufhalten, in Sicherheit zu bringen.

Berliner Zeitung/Nicolas Butylin Der Evakuierungsbus.

Berliner Senat zu Feuer im Grunewald: „Der Wald ist knochentrocken“

Trockenheit und Hitze erschweren derzeit die Löscharbeiten im Berliner Grunewald. „Der Wald ist knochentrocken“, sagte am Donnerstag Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Die Wälder hätten sich durch die vergangenen Dürreperioden nicht erholen können. Zur Frage, wie sinnvoll ein Sprengplatz im Wald überhaupt noch sei, sagte er: „Mit den Sicherheitsfragen werden wir uns beschäftigen, wenn die Brandursache geklärt ist.“

Großbrand im Berliner #Grunewald pic.twitter.com/eLWApx8Hm2 — Nicolas Butylin (@Nico_Butylin) August 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Staugefahr auf Straßen in Zehlendorf

Die Sperrung der Avus führt dazu, dass die Umfahrungsrouten stärker als sonst belastet sind. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin meldete am Morgen auf der Potsdamer Chaussee (B1) in Zehlendorf zähflüssigen Verkehr. Autofahrer sollten 30 Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Auch am Vormittag zeigte die Verkehrslagekarte im Internet für Abschnitte der Potsdamer Chaussee Verkehrsbehinderungen (gelbe Markierung) und Stau (rot). Stau wurde auch vom Südende der Clayallee in Zehlendorf gemeldet.

Berliner Zeitung/Nicolas Butylin Die gesperrte Avus.

Jagdschloss Grunewald bleibt wegen des Feuers geschlossen

Das Jagdschloss Grunewald bleibt aufgrund des Feuers in dem Gebiet am Donnerstag geschlossen. Gefahr für das Jagdschloss bestehe aber nicht, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Vormittag mit. Die Stiftung verwies auf Warnungen der Feuerwehr, das Waldgebiet weiträumig zu meiden.

Hitze macht Einsatzkräften zu schaffen

Die Hitze macht auch der Berliner Feuerwehr zu schaffen. „Die Einsatzkräfte müssen regelmäßig in Anbetracht der Wetterlage durchgetauscht werden“, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der Berliner Zeitung.

Berliner Zeitung/Nicolas Butylin Die Einsatzkräte müssen regelmäßig in Anbetracht der Wetterlage regelmäßig durchgetauscht werden, sagt ein Sprecher der Feuerwehr.

Berliner Feuerwehr: Waldgebiet bitte nicht betreten

Die Berliner Feuerwehr warnt davor, das in Brand stehende Waldgebiet zu betreten. Überdies wurde ein Sperrradius von 1000 Meter festgelegt. Der Bahnverkehr ist immer noch gesperrt.

Update: 15.000 qm Waldfläche brennen. Auch der Sprengplatz Grunewald ist betroffen. Es kommt zu Explosionen. Ein Sperrradius von 1000m wurde festgelegt, die BAB_A_115 ist komplett gesperrt, der angrenzende Bahnverkehr ist komplett eingestellt.

⚠️betreten Sie nicht das Waldgebiet pic.twitter.com/sT1J7A5UuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Brand im Grunewald weiter unkontrolliert – „Das bereitet uns Sorge“

Das Feuer im Berliner Grunewald breitet sich weiter unkontrolliert aus. „Das bereitet uns Sorge“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Es gebe nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie es am Sprengplatz in dem Wald genau aussehe. Derzeit würden Aufnahmen einer Drohne und eines Polizeihubschraubers zusammengeführt und ausgewertet.

Avus bleibt wegen Grunewald-Brands wohl ganztägig gesperrt

Die Autobahn Avus in Berlin bleibt wegen des Brands im Grunewald voraussichtlich den ganzen Tag über gesperrt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, teilten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Weitere Straßen im Südwesten Berlins können ebenfalls in beiden Richtungen nicht genutzt werden - zum Beispiel die Havelchaussee und der Kronprinzessinnenweg. Dasselbe gilt für den Hüttenweg zwischen der Koenigsallee und der A115 sowie die Onkel-Tom-Straße/Koenigsallee zwischen Argentinischer Allee und Hagenstraße.

Brand im Grunewald: „Enorme Gefahr“ durch Explosionen

Die Berliner Feuerwehr geht davon aus, dass sie der Brand im Grunewald noch den ganzen Tag über beschäftigen wird. Nach wie vor bestehe eine „enorme Gefahr“ durch Explosionen und umherfliegende Trümmerteile für die Einsatzkräfte, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen dem Sender NTV. Die Feuerwehr habe sich auf rund 1000 Meter um die Flammen herum zurückgezogen. Der Brand lodere deshalb weiter unkontrolliert.

Feuerwehr startet mit Eindämmungsarbeiten

Die Feuerwehr kommt an den Brand im Grunewald aus Sicherheitsgründen nach wie vor nicht heran – die Einsatzkräfte starteten aber Eindämmungsarbeiten. In einem Radius von 1000 Metern um das Feuer herum begannen sie damit, die angrenzenden Waldgebiete zu bewässern, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Auf diese Weise soll ein Ausbreiten der Flammen erschwert werden. Ein Löschhubschrauber sei angefordert, auch die Bundeswehr ist im Einsatz.

dpa/Paul Zinken Ein Räumpanzer auf dem Weg zum Einsatzort.

Über 100 Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort

„Die Lage ist unübersichtlich“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sind noch immer kleine Detonationen von Sprengkörpern zu hören. Die Feuerwehr ist mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Dem Sprecher zufolge wurde bei der Explosion niemand verletzt. Wohngegenden sind nicht in Gefahr. „Das werden wir verhindern“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Der Kronprinzessinnenweg, die Havelchaussee und die Autobahn sind in diesem Bereich gesperrt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.

#Brand am #Kronprinzessinnenweg in #Nikolassee. Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und großzügig nachalarmiert. Die @Berliner_Fw ist mit über 100 Kräften vor Ort.

Update folgt… pic.twitter.com/YlBWGk1YzF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Hitze könnte Einsatzkräften zu schaffen machen

Das Feuer im Berliner Grunewald betrifft aktuell eine Fläche von etwa 1,5 Hektar, also rund 15.000 Quadratmeter. Darin sei auch die Fläche des Sprengplatzes enthalten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei davon auszugehen, dass die hohe Trockenheit in der Gegend den weiteren Verlauf des Feuers beeinflussen werde, hieß es. Die am Donnerstag erwartete Hitze werde vor allem den Einsatzkräften zu schaffen machen.

S-Bahn ist unterbrochen - Fahrgäste sollten die S1 nutzen

Der Feuer hat auch den Schienenverkehr im Grunewald lahmgelegt. Die normalerweise stark frequentierte Verbindung in den Südwesten Berlins ist unterbrochen.

Auf der S-Bahn-Linie S7 verkehren seit dem frühen Morgen zwischen Grunewald und Wannsee keine Züge. Fahrgäste, die nach Wannsee und Potsdam fahre wollen, sollten die S1 über Friedrichstraße und Schöneberg nutzen. „Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen des Sperrkreises nicht angeboten werden“, teilte die S-Bahn Berlin GmbH in ihrer Meldung von 5.12 Uhr mit.

#S7 Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Zugverkehr zwischen #Grunewald und #Wannsee unterbrochen.

Zur Umfahrung bitte die #S1 zwischen den Stationen #Friedrichstraße und Wannsee benutzen.

Der Regional- und Fernverkehr ist ebenfalls unterbrochen.

Wir bitten um Verständnis. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

DB leitet Regionalverkehrszüge RE1 und RE7 weiträumig um

Die Bahnstrecke durch den Grunewald ist auch für Regional- und Fernverkehrszüge gesperrt. „Voraussichtlich bis nachmittags“, wie es in der Fahrplanauskunft im Internet heißt. Busersatzverkehr gibt es ebenfalls nicht. Fahrgäste sollten sich nach Alternativen umschauen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

Die DB leitet Züge der Regionalexpresslinie RE1 zwischen Berlin und Brandenburg an der Havel weiträumig um. Sie fahren über Spandau (ohne Halt) und den Berliner Außenring. Die Stopps in Berlin Wannsee, Potsdam Hauptbahnhof, Potsdam Charlottenhof und Potsdam Park Sanssouci werden deshalb nicht bedient. Stattdessen halten die Züge im westlichen Potsdamer Stadtteil Golm, bevor sie nach Werder (Havel) weiterfahren.

Auch die Züge der Regionalexpresslinie RE7 in Richtung Bad Belzig und Dessau nehmen wegen des Feuers im Grunewald eine andere Strecke. Sie verkehren neu über Gesundbrunnen, Hauptbahnhof (tief), Potsdamer Platz und Südkreuz. Mit Ausnahme des Hauptbahnhofs entfallen die sonst üblichen Halte zwischen dem Flughafen BER und Michendorf, darunter Ostkreuz, Zoo, Wannsee und Potsdam-Rehbrücke.

BVG stellt Busverkehr auf der Havelchaussee ein

Der Busverkehr der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist ebenfalls betroffen. Die Busse der Linie 218, die normalerweise über die Havelchaussee verkehren, fahren nicht zwischen dem Bahnhof Wannsee und dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC. Sie beginnen und enden stattdessen am S-Bahnhof Nikolassee, teilte die BVG mit.

Feuer auf Sprengplatz

Am Kronprinzessinnenweg in Nikolassee ist am Donnerstagmorgen ein großes Feuer auf dem dortigen Sprengplatz ausgebrochen. Es brennt der Wald und eine Lagerstätte für Fundmunition der Polizei Berlin, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Es ist mit Explosionsgeräuschen und Belästigung durch Brandgase zu rechnen.