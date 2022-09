Im Dach eines früheren jüdischen Altenheims in Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zu einem Großeinsatz ausrücken und bekämpfte den Brand in der Schulstraße mehrere Stunden lang. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Der Rauch war noch in kilometerweiter Entfernung in Prenzlauer Berg, am Potsdamer Platz, am Alexanderplatz und sogar in Neukölln zu riechen, wie Menschen bei Twitter schrieben. Auch die umliegenden Straßen waren nach Angaben der Feuerwehr heftig verraucht. Sie forderte die Anwohner auf, Fenster und Türen zu schließen.

#Schulstrasse: Brandbekämpfung wird noch bis in die Vormittagsstunden andauern. 1 Einsatzkraft zog sich eine leichte Verletzung zu. Auch 2 Personen aus dem Gebäude wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wir waren mit ca. 150 Kräften der #BF und #FF im Einsatz. pic.twitter.com/2HWq0h2yjq — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 11, 2022

Der Alarm bei der Feuerwehr ging gegen 23 Uhr ein. Um 2.30 Uhr breitete sich das Feuer in dem Dachstuhl des leerstehenden dreistöckigen Gebäudes trotz „intensiver Brandbekämpfung“ immer noch weiter aus. Etwa 2500 Quadratmeter Fläche standen in Flammen. Die Feuerwehr rechnete mit Löscharbeiten bis in den Sonntagmorgen hinein. „Brandbekämpfung wird noch bis in die Vormittagsstunden andauern“, hieß es. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

dpa/Fabian Sommer Die Berliner Feuerwehr löscht den Brand eines früheren jüdischen Altenheims in Berlin-Gesundbrunnen.

Fotos der Feuerwehr zeigten ein Gebäude, aus dessen Dach hohe Flammen schlugen. Für die Löscharbeiten wurde die Schulstraße voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zwei Obdachlose waren von Feuerwehrleuten rechtzeitig aus dem Haus geholt worden, berichtete der Sprecher.

Morris Pudwell Die Feuerwehr rechnete mit Löscharbeiten bis in den Sonntagmorgen hinein.

Das Löschen des Feuers war auch deswegen schwierig, weil das Dach auf einer Stahlbetondecke stand. Daher kamen die Feuerwehrleute nicht von unten an die Flammen heran. Anderseits konnte sich das Feuer auch nicht von oben nach unten in das Gebäude ausdehnen.