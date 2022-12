Großbrand in Einkaufszentrum in Moskauer Vorort ausgebrochen – Brandstiftung?

In einem Einkaufszentrum in einem Moskauer Vorort ist in der Nacht zu Freitag ein Großbrand ausgebrochen. „Die Feuerwehr bekämpft einen Brand auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern in der Moskauer Region“, teilte das russische Notfallministerium am Freitag auf Telegram mit. Ausgebrochen war das Feuer demnach im Einkaufszentrum Mega Chimki im nördlich der russischen Hauptstadt gelegenen Vorort Chimki.

Die Rettungsdienste schlossen laut russischen Nachrichtenagenturen Brandstiftung als mögliche Ursache des Großbrands nicht aus. „Es werden vorsätzliche Handlungen wie Brandstiftung in Betracht gezogen“, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. Auch die Nachrichtenagentur Sputnik berichtete von einem möglichen kriminellen Hintergrund.