Großbrand in Sankt Augustin: Zwei Retter sterben in brennenden Motorradladen

Stundenlang suchten die Kollegen nach den beiden Vermissten. Am frühen Abend dann die traurige Gewissheit: Bei dem Brand in einem Motorradgeschäft kamen am Sonntag im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr ums Leben. Der Deutsche Feuerwehrverband bestätigte mittlerweile den Tod der beiden Retter. „Wir sind erschüttert! Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen, bei den Verletzten u. natürlich bei allen Kameraden vor Ort“, erklärte DFV-Präsident Karl-Heinz Banse auf Twitter.

Wie die Stadtverwaltung zuvor mitgeteilt hatte, galten ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau als vermisst, es wurde aber bereits mit deren Tod gerechnet. „Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen“, erklärte Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU).

Zehn weitere Feuerwehrleute verletzt - Brandursache wohl Hitze

Nach Angaben der Stadt brach das Feuer am Sonntagvormittag aus und löste einen Großeinsatz aus, es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Demnach wurden während des Geschehens außerdem zehn Einsatzkräfte und ein weiterer Mensch leicht verletzt, fünf davon wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Grund in diesen Fällen sei aber vor allem die „große Hitze des Tages“ gewesen.

Nähere Angaben zu dem Geschehen, das zum befürchteten Tod der Einsatzkräfte führte, machte die Stadt am Sonntag zunächst nicht, in Medienberichten war von Verpuffungen die Rede. „Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin“, erklärte Bürgermeister Leitterstorf. Der Stadt zufolge wurden die Einsatzkräfte der örtlichen Wehr in der weiteren Folge abgelöst, andere Feuerwehren übernahmen den Einsatz.