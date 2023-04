Großbrand in Hamburg nach 27 Stunden noch nicht gelöscht In Hamburg sind bereits am Ostermontag Lagerhallen in Brand geraten. Vollkommen gelöscht ist das Feuer noch nicht. dpa

Hamburg -Das Großfeuer, das am Ostersonntag in Hamburg mehrere Lagerhallen zerstört hat, ist am Folgetag immer noch nicht gelöscht. 27 Stunden nach der ersten Brandmeldung seien die Löscharbeiten nach wie vor nicht beendet, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit.