Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort - Warnung vor Rauchwolke Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Lagerhallen und warnt vor einer extremen Gefahr durch giftigen Rauch. Anwohner werden aufgerufen, Fenster und Türen gesch... dpa

Kampf gegen das Feuer: Feuerwehrleute während ihres Einsatzes in Hamburg-Rothenburgsort. Jonas Walzberg/dpa

Hamburg -Seit dem frühen Morgen stehen in Hamburg-Rothenburgsort zwei Lagerhallen in Flammen. Die Feuerwehr warnt vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft. Die Rauchwolke ziehe in Richtung stadteinwärts.