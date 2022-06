Berlin - Ein Brand in einer Lagerhalle im Berliner Stadtteil Weißensee hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer sei in der 1200 Quadratmeter großen Halle kurz vor Mitternacht am Mittwoch ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. In der Halle seien Baustoffe wie Styropor gelagert gewesen. Rund 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen und hätten ein Ausbreiten der Flammen auf umliegende Hallen verhindern können. Es habe eine massive Rauch- und Geruchsbelästigung gegeben, weshalb die Feuerwehr die Bevölkerung gewarnt habe. Türen und Fenster sollten geschlossen werden.

Die Nachlöscharbeiten würden noch bis in die frühen Morgenstunden dauern, hieß es. Verletzte habe es keine gegeben. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren noch nicht bekannt.