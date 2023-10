Großbrand in leerstehendem Bürohaus: Ein Toter entdeckt

Cottbus -Nach einem Großbrand in einem leerstehenden Bürohaus in Cottbus ist auf dem Areal ein Toter entdeckt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand handle es sich mutmaßlich um eine obdachlose Person, teilte die Stadtverwaltung am Samstagabend mit.

Ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz hatte zuvor gesagt, das Gebäude sei vollständig zerstört worden. Der Brand sei aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend in direkter Nachbarschaft der Feuerwehr ausgebrochen. Das Gebäude brannte demnach in voller Ausdehnung. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das zweistöckige Gebäude sei einsturzgefährdet, berichtete der Sprecher. Ein Teilabriss sei nötig. Der Tote wurde den Angaben zufolge bei den Nachlöscharbeiten gefunden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Spezialisten der Polizei ermitteln.