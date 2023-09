Großbrand in Berlin-Lichterfelde: Lagerhalle steht in Flammen

Mit rund 50 Einsatzkräften ist die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Großbrand in Lichterfelde angerückt. Gegen 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der etwa 200 Quadratmeter große Lagerhalle in Lichterfelde am Barnackufer gerufen, die vollständig in Flammen stand.

In der Halle sollen sich Fahrzeuge eines Winterdienstes befunden haben, wie ein Reporter mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Warum die Halle brannte, ist derzeit noch unklar.

#Lagerhallenbrand in #Lichterfelde am #Barnackufer: Die 200 qm große Lagerhalle mit Fahrzeugen im Innern steht im Vollbrand. Wir sind mit 46 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/UbBsADsZ7I — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 10, 2023