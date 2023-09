Nach Anwohnerbeschwerden, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten „zu laut“ sei, erklärte sich das britische Verteidigungsministerium bereit, diese in ihrem Umfang deutlich zu kürzen.



Wie die Daily Mail berichtet, teilte der Stadtrat von Lydd in Kent dem Ministerium kürzlich mit, dass er eine „Beschwerde von Anwohnern“ über Kriegsgeräusche erhalten habe, die aus einem nahe gelegenen militärischen Ausbildungslager kommen.

„Die Explosionen sind wirklich sehr laut. Sie lassen die Fenster klappern“, sagte ein älterer Anwohner der Zeitung. „Es ist mörderisch – ich hasse es, hier zu leben, aber das Problem ist, dass wir zur Miete wohnen.“ „Es treibt uns nicht in den Wahnsinn, aber eines Tages dauerte es bis 21.30 Uhr und ich dachte: Wirklich?“, beklagte eine andere Seniorin.

Ähnliche Beschwerden wurden auf einer Stadtratssitzung geäußert, woraufhin der Oberstleutnant des Stützpunkts Lydd, Mark Powell, eine Stellungnahme abgab. „Als Reaktion auf eine Reihe von Briefen, in denen die Lärmbelästigung angesprochen wurde, habe ich mein Team angewiesen, unsere Verfahren zu überprüfen, und ich kann berichten, dass wir die Trainingsaktivitäten um 30 Prozent reduziert haben“, schrieb er in einem Brief an „die netten Menschen von Lydd“. „Wir haben die Verwendung der intensivsten Raucheffekte aufgehoben und werden die Dauer und Intensität der lautesten Soundeffekte reduzieren.“ Darüber hinaus dankte Powell den Einwohnern für ihre „freundliche Aufnahme“ und bat sie, sich an ihn zu wenden, wenn es irgendwelche Bedenken gibt.

Trotz der Beschwerden zeigten viele andere Anwohner, die mit der Zeitung sprachen, mehr Verständnis. „Sie verteidigen das Land. Es hat keinen Sinn, Leute rauszuschicken, die nicht ausgebildet sind und nicht mit Explosionen oder Schüssen umgehen können“, sagte eine Frau, die seit über drei Jahrzehnten in der Gegend wohnt.

Wie die Daily Mail schreibt, ist der Stützpunkt seit etwa 150 Jahren an der Stadtgrenze von Lydd stationiert und einer von mehreren Standorten, die das britische Verteidigungsministerium nutzt, um die ukrainischen Streitkräfte auszubilden. Mehr als 20.000 ukrainische Soldaten haben bereits eine Ausbildung in Großbritannien absolviert und dabei wichtige Fertigkeiten an der Front erlernt, z. B. im Graben- und Häuserkampf, oder eine medizinische Ausbildung erhalten. London hat kürzlich zugesagt, weitere 20.000 Ukrainer auszubilden.