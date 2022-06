Der russische Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Großstadt Krementschuk mit mindestens 20 Toten könnte nach Einschätzung britischer Geheimdienste ein Versehen gewesen sein. Es sei durchaus realistisch, dass die Attacke am Montag ein nahe gelegenes Infrastrukturziel habe treffen sollen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Moskaus Angriffe mit Langstreckenraketen seien auch schon in der Vergangenheit ungenau gewesen, was zu einer hohen Zahl an zivilen Opfern geführt habe – etwa beim Beschuss des Bahnhofs in der Stadt Kramatorsk im April, hieß es weiter. Moskau sei bereit, „hohe Kollateralschäden“ in Kauf zu nehmen. Da Russland einen Mangel an moderneren Präzisionswaffen und deutliche Schwächen bei der Planung seiner Ziele habe, müsse man durch weitere Angriffe mit weiteren zivilen Opfern rechnen, hieß es weiter.

Üblicherweise teilt London mit scharfen Worten gegen Russland aus. Diesmal steht die Einschätzung der Briten im Kontrast zu der des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser warf Russland in seiner täglichen Videobotschaft Terror vor und betonte, der Angriff gegen das Einkaufszentrum sei gezielt gewesen, um möglichst viele Menschen zu töten.

Krementschuk: Viele Menschen noch vermisst

Von dem Einkaufszentrum im ukrainischen Krementschuk ist nicht viel übrig, verkohlte Trümmer, vom Rauch geschwärzte Mauern und ein paar grüne Plastikbuchstaben, die einst den Namen der Shoppingmall anzeigten: „Amstor“. Nach dem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt sind viele Anwohner schockiert und fassungslos – auch angesichts der Äußerungen aus Moskau.

AP/Viacheslav Priadko Rauchschwaden steigen nach dem Einschlag einer russischen Rakete im belebten Einkaufszentrum von Krementschuk auf.

Bei dem Angriff am Montag wurden auch Dutzende Menschen verletzt, viele werden noch vermisst. Die russische Armee aber hatte am Dienstag erklärt, der Angriff habe sich gegen ein nahe gelegenes Waffen- und Munitionslager gerichtet. Das Einkaufszentrum sei zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen und sei durch explodierende Munition in Brand geraten.

Anwohner von Krementschuk: Keine Waffenlager in der Nähe

Mehrere Anwohner berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass von Waffenlagern in der Gegend nichts bekannt sei. Polina Puschintsewa war in der Küche ihrer Wohnung im vierten Stock, auf der Straßenseite gegenüber des Einkaufszentrums, als plötzlich die Fenster barsten. „Es war ein solcher Schock“, erzählt sie. „Alles hat gebrannt, wirklich alles. Wie Zunder. Ich habe Menschen schreien gehört, es war schrecklich.“

Sie habe Leute gekannt, die im Einkaufszentrum gearbeitet hätten, sagt Puschintsewa. Sie blickt auf die Schnittwunden auf ihrem Arm. „Ich finde keine Worte, um es zu beschreiben.“ Zur russischen Erklärung sagt Puschintsewa: „Das ist absurd“, und fügt hinzu: „Ich frage mich, wie jemand, der hier wohnt, solche Dinge glauben kann, die frei erfunden sind.“

Zehn Minuten Fußweg vom Einkaufszentrum entfernt liegt eine Fabrik, die Baumaschinen herstellt. Nach Berichten von AFP-Journalisten vor Ort ist eines der Gebäude dort zerstört, der Rest unbeschädigt. Militärische Ausrüstung ist dort nicht zu sehen.

Feuerwehr: Keine Chance auf Überlebende

In Krementschuk legen Menschen am Tag nach dem Angriff Blumen und Kinderspielzeug neben den Trümmern nieder. Die Aufräumarbeiten müssen wegen eines Luftalarms mehr als eine Stunde ausgesetzt werden. Vier große Kräne sollen schwere Metallteile heben und Trümmer beseitigen. Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen und Armee-Lastwagen stehen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums.

Der Feuerwehrkommandeur Iwan Melechowets sagt, in einem Feuer diesen Ausmaßes „hat man keine Chance zu überleben“. Es werde noch nach 50 bis 60 vermissten Personen gesucht, fügt er hinzu. „Am schlimmsten ist es, die Leichen zu sehen – Erwachsene, Kinder.“