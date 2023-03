Große Menge Betäubungsmittel bei Obsthändler gefunden Die Polizei hat bei einem Obsthändler in Groß Kreutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) eine große Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Das bestätigte ein Sprech... dpa

Groß Kreutz -Die Polizei hat bei einem Obsthändler in Groß Kreutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) eine große Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Das bestätigte ein Sprecher der Brandenburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Fund im dreistelligen Kilogrammbereich. Nähere Angaben zur Art der Betäubungsmittel machte die Polizei nicht.