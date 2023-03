Große Menge Kokain bei Obsthändler in Bananenkisten gefunden Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters umstellt die Polizei mit einem Großeinsatz einen Obsthof im brandenburgischen Groß Kreutz: Dort finden die Beamten Hunder... dpa

Ein Polizeifahrzeug steht in der Nähe des Gebäudes eines Obsthändlers in Groß Kreutz. pa Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/d

Groß Kreutz -Die Polizei hat bei einem Obst-Großhändler in Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark) eine große Menge Kokain gefunden. Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters habe die Polizei in einem Großeinsatz das Gelände des Obst-Großhandels am Dienstagnachmittag umstellt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Mittwoch auf Anfrage. Bei der Durchsuchung der Hallen sei in Bananenkisten Kokain im dreistelligen Kilogramm-Bereich entdeckt worden.