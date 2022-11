Die Polizei Berlin führt aktuell eine große Razzia in mehreren Bezirken durch. Das ist der Grund für die bundesweite Polizeiaktion.

Große Polizei-Razzia am Morgen in Berlin: SEK im Einsatz

Die Polizei Berlin führt am Mittwochmorgen eine große Razzia in mehreren Bezirken durch. Insgesamt sind 60 Polizisten in Spandau, Moabit, Gesundbrunnen, Prenzlauer Berg, Mariendorf, Köpenick und Hellersdorf im Einsatz.

Die Polizei spricht auf Twitter von neun koordinierten Wohnungsdurchsuchungen, die seit 6 Uhr laufen. An den Razzien in Köpenick und Gesundbrunnen sind das SEK und die Staatsanwaltschaft beteiligt. Der Einsatz in Berlin ist Teil einer bundesweiten Polizeiaktion.

Razzia in Berlin: Das ist der Grund für die Durchsuchungen

Wie die Polizei Berlin um 8 Uhr auf Twitter genauer erklärt, stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem 8. bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings im Internet. „Hatespeech ist keine freie Meinungsäußerung. Beleidigung, Volksverhetzung & rassistische Kommentare sind strafbar und werden verfolgt.“

Koordiniert werden die aktuell 9 Durchsuchungen von einer Führungsgruppe im #LKA 5. Sie haben den Einsatz geplant, dokumentieren nun das Eintreffen der Kolleg., den Stand der Durchsuchungen, das Ergebnis von Vernehmungsangeboten und organisieren bei Bedarf Unterstützung. pic.twitter.com/TAPO4MlSeq — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 30, 2022

Auf Twitter heißt es vonseiten der Polizei weiter, dass die Einsatzkräfte mit sechs Teams die Durchsuchungen durchführen. „Die Beweismittel können freiwillig herausgegeben werden, andernfalls wird durchsucht.“ Das Angebot einer Vernehmung werde gemacht.