Großeinsatz am Alexanderplatz: Anrufer droht, mit Auto in Weihnachtsmarkt zu rasen

Am Sonntagabend war die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot am Alexanderplatz vor Ort. Ein Anrufer hatte zuvor mit einer Amokfahrt gedroht.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz gab es am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei

Auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz gab es am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei

Am Berliner Alexanderplatz hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz der Polizei Berlin gegeben. Berichten zufolge soll ein Mann damit gedroht haben, mit dem Auto in den Weihnachtsmarkt am Alex zu rasen.

Aufgrund eines telefonischen Hinweises haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen rund um den #Alexanderplatz vorübergehend erhöht, was auch an Verkehrsmaßnahmen und sichtbarer Präsenz von Einsatzkräften erkennbar ist. Wir gehen dem Hinweis nach.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 27, 2022

Großeinsatz! Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten Autofahrer, Straßen um den Weihnachtsmarkt herum wurden gesperrt, Eingänge gesichert.

Nach knapp drei Stunden dann Entwarnung: „Wir haben den Einsatz soeben beendet und ermitteln wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen“, teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit.

Amok-Drohung am Alexanderplatz: Polizei ermittelt gegen Anrufer

Wie es aus der Behörde heißt, hatte ein Anrufer offenbar „in missbräuchlicher Absicht“ den Notruf gewählt.„Die Ermittlungen dazu laufen“, heißt es auf Anfrage der Berliner Zeitung.

#Servicetweet

Wer die Polizei zum Vergnügen alarmiert, Polizeieinsätze auslöst & Menschen verunsichert, dem könnte der Spaß schnell vergehen.

Notrufmissbrauch & Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten können teuer werden und sogar im Gefängnis enden.

^bo — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 27, 2022