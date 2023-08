Großeinsatz bei Feuer in ehemaliger Mühle

Doberlug-Kirchhain -Nach dem Feuer in einer ehemaligen Mühle in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer war mit einem Großaufgebot gelöscht worden. Rund 120 Kräfte waren nach Angaben der Polizei im Einsatz. Ein Feuerwehrmann war bei den Löscharbeiten nach Angaben der Leitstelle Lausitz leicht verletzt worden.

Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude war am Freitag ausgebrochen und am frühen Samstagmorgen gelöscht. Wegen des Rauches und der Gefahr eines Übergreifens waren zwei Wohnungen eines angrenzenden Wohnhauses evakuiert worden. Die Bewohner kamen der Polizei zufolge bei Verwandten unter. We hoch der Schaden war, stand zunächst noch nicht fest.