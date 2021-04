Berlin - Die Feuerwehr Berlin ist am Sonntag zu einem größeren Brand nach Friedrichshain ausgerückt. In der Jessnerstraße ist, nach ersten Informationen, das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Rauchsäule war am Mittag kilometerweit in der Stadt zu sehen. Das sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr der Berliner Zeitung und bestätigte damit einen Tweet der Einsatzkräfte.

#Brand in #Friedrichshain

Wir sind in die #Jessnerstraße alarmiert worden. Die ersten Einsatzkräfte haben nachalarmiert. Wir sind mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort Oder auf der Anfahrt. Die Rauchwolke ist weithin zu sehen.

Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu schaden. Wie es aus dem Lagedienst der Feuerwehr weiter mitgeteilt wurde, hat sich das Feuer nach ersten Erkenntnissen bei Bauarbeiten im Dachgeschoss entzündet. Der Einsatz läuft noch. „14 Einsatzkräfte mussten mit Atemschutzgeräten in das Haus. Das ist ein großer Einsatz“, erklärt der Mitarbeiter weiter.