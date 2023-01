Großeinsatz der Polizei: Gewalttätige Ausschreitungen in Berliner S-Bahn

Am Freitag kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der S-Bahnlinie S5. Dabei sollen auch Waffen sollen zum Einsatz gekommen sein.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Am S-Bahnhof Kaulsdorf gab es einen Großeinsatz der Polizei. dpa/Christophe Gateau

Am Freitagabend kam es am S-Bahnhof Kaulsdorf zu einem Großeinsatz der Polizei. Zuvor kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Personen.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei erklärte, begannen die Streitigkeiten bereits am S-Bahnhof Hoppegarten in der S-Bahnlinie S5 in Richtung Berlin. Die Gruppe konnte daraufhin von einem Großaufgebot der Polizei am S-Bahnhof Kaulsdorf gestellt werden. Dabei rückten auch Polizeieinsatzkräfte aus dem Land Brandenburg an. Ein Sprecher der brandenburgischen Behörde war am Samstag nicht zu erreichen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen bei der Auseinandersetzung auch Waffen zum Einsatz gekommen sein. Dabei handelte es sich laut dem Bericht um Hieb- und Stichwaffen sowie auch Elektroschocker. Auch Schlagringe sollen verwendet worden sein. Etwa 20 Jugendliche sollen nach den Streitigkeiten kontrolliert worden sein. Die Hintergründe sind derzeit unklar.