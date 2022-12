Anwohner beobachten in der Nacht auf Montag im Reuterkiez einen mutmaßlichen Einbruch. Der verdächtige Vorgang löste ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus.

Großeinsatz der Polizei in Berlin-Neukölln: Einbruchsversuch in einem Lokal

Anwohner beobachteten in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag offenbar einen Einbruchsversuch in Berlin-Neukölln. Mutmaßliche Einbrecher wollten sich laut den Zeugen Zugang zu einer gastronomischen Einrichtung verschaffen – über massive Betonblöcke am Fußboden.

Versuchten die mutmaßlichen Einbrecher die Betonblöcke zu verschieben, um in das Lokal zu gelangen? Morris Pudwell

Nach Angaben von vor Ort, wurde direkt eine Hundertschaft der Berliner Polizei und weitere Abschnittskräfte in die Weichsel- Ecke Donaustraße alarmiert. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Einbrecher konnten allerdings nicht gefasst werden. Lediglich eine Rauchalarmanlage wurde ausgelöst, mutmaßlich durch den Einbruchsversuch. Die Alarmanlage rief auch einen privaten Sicherheitsdienst auf den Plan.

Die Ermittlungen dauern an.